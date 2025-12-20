Hoffenheim empata com Stuttgart (0-0) em duelo no alto da tabela da Bundesliga

O Hoffenheim, atualmente na quarta posição, que classifica para a próxima Liga dos Campeões, empatou em 0 a 0 com o Stuttgart (6º colocado), seu adversário direto, neste sábado (20), pela décima quinta rodada da Bundesliga.

Com este empate, o Hoffenheim mantém um ponto de vantagem sobre o rival nesta última rodada de 2025 do Campeonato Alemão, mas pode perder a vaga na Liga dos Campeões ainda neste sábado, caso o Bayer Leverkusen (5º colocado) conquiste pontos em sua partida contra o RB Leipzig (3º colocado), no último jogo do dia.

O goleiro do Hoffenheim, Oliver Baumann, foi o destaque da partida na MHPArena, com várias defesas importantes, principalmente em lances com o atacante português Tiago Tomás, antes do intervalo.

Nos acréscimos, um gol do Stuttgart, marcado de cabeça por Deniz Undav, foi anulado por impedimento.

Enquanto isso, o Eintracht Frankfurt (7º) tropeçou em sua corrida por vagas nas competições europeias, ao empatar em 1 a 1 fora de casa com o Hamburgo (13º).

O Union Berlin (8º) diminuiu para quatro pontos sua diferença em relação ao sétimo colocado com uma vitória por 1 a 0 nos acréscimos contra o Colônia (11º).

A partida com o maior número de gols do dia foi a vitória do Freiburg (9º) por 4 a 3 fora de casa contra o Wolfsburg (14º), para o qual o hat-trick de Dzenan Pejcinovic acabou sendo em vão.

Na outra partida do dia, Augsburg (15º) e Werder Bremen (10º) empataram sem gols.

Duas partidas da Bundesliga serão disputadas no domingo encerrando o ano. A última delas é o confronto entre o líder isolado Bayern de Munique e o lanterna Heidenheim (17º).

--- Jogos da 15ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Borussia Dortmund - B. Mönchengladbach 2 - 0

- Sábado:

Colônia - Union Berlin 0 - 1

Augsburg - Werder Bremen 0 - 0

Wolfsburg - Freiburg 3 - 4

Stuttgart - Hoffenheim 0 - 0

Hamburgo - Eintracht Frankfurt 1 - 1

RB Leipzig - Bayer Leverkusen

- Domingo:

(11h30) Mainz - St Pauli

(13h30) Heidenheim - Bayern de Munique

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 38 14 12 2 0 51 11 40

2. Borussia Dortmund 32 15 9 5 1 26 12 14

3. RB Leipzig 29 14 9 2 3 29 16 13

4. Hoffenheim 27 15 8 3 4 29 20 9

5. Bayer Leverkusen 26 14 8 2 4 30 19 11

6. Stuttgart 26 15 8 2 5 25 22 3

7. Eintracht Frankfurt 25 15 7 4 4 30 30 0

8. Union Berlin 21 15 6 3 6 20 23 -3

9. Freiburg 20 15 5 5 5 25 26 -1

10. Werder Bremen 17 15 4 5 6 18 28 -10

11. Colônia 16 15 4 4 7 22 24 -2

12. B. Mönchengladbach 16 15 4 4 7 18 24 -6

13. Hamburgo 16 15 4 4 7 16 25 -9

14. Wolfsburg 15 15 4 3 8 23 28 -5

15. Augsburg 14 15 4 2 9 17 28 -11

16. St Pauli 11 14 3 2 9 13 26 -13

17. Heidenheim 11 14 3 2 9 13 30 -17

18. Mainz 7 14 1 4 9 13 26 -13

./bds/dwi-dr/pm/aam