Herói do PSG, Safonov fraturou mão esquerda na disputa de pênaltis do Intercontinental

O goleiro russo Matvey Safonov, herói do Paris Saint-Germain na decisão por pênaltis contra o Flamengo na final da Copa Intercontinental, sofreu uma fratura na mão esquerda e ficará afastado por pelo menos três semanas, anunciou o clube francês nesta sexta-feira (19).

Depois do empate em 1 a 1 no tempo regulamentar e na prorrogação, Safonov defendeu quatro pênaltis consecutivos para dar o título ao PSG (2-1), o sexto da equipe em 2025.

"Uma nova avaliação será feita daqui a três ou quatro semanas", informou o departamento médico do clube parisiense.

O técnico da equipe, Luis Enrique, deu mais detalhes sobre a lesão em entrevista coletiva.

"O próprio jogador não sabe como aconteceu... Acreditamos que foi no terceiro pênalti, ele fez um movimento estranho e fraturou a mão. Ele defendeu as duas últimas cobranças com a mão fraturada. A adrenalina foi tão forte que ele conseguiu fazer isso sem dor, é incrível", disse o espanhol.

"É o karma... A vida está dizendo que ele precisa descansar, se recuperar e aceitar. Com essa mentalidade, ele voltará mais forte", acrescentou o treinador espanhol.

O anúncio da lesão acontece na véspera da visita do PSG ao Fontenay, time amador, pela fase de 16-avos de final da Copa da França. Lucas Chevalier poderá voltar ao time titular ou o terceiro goleiro Renato Marin terá uma oportunidade.

Contratado em agosto, Chevalier sofreu uma lesão no tornozelo no final de novembro, e Safonov aproveitou a chance para emendar bons jogos, abrindo debate sobre quem deveria ser o goleiro titular do PSG.

Embora seu jogo com os pés agrade a Luis Enrique e tenha sido um dos motivos de sua contratação, o goleiro francês ainda não convenceu totalmente na posição, cometendo alguns erros.

Em 20 jogos disputados, Chevalier não foi vazado em oito, tendo sofrido 22 gols.