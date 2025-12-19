Hebert Conceição vence mexicano e mantém título latino-americano do peso médio

O brasileiro Hebert Conceição manteve sua invencibilidade no boxe profissional, ao derrotar o mexicano Elías Espadas, em luta encerrada na madrugada desta sexta-feira (19), em Fort Lauderdale, nos Estados Unidos.
Campeão olímpico em Tóquio-2020 no peso médio (até 75kg), o baiano foi amplamente superior nos 10 rounds disputados, conectando 264 golpes contra 75 do adversário, e acabou vencendo por decisão unânime.
A vitória valeu para Hebert Conceição a manutenção do título latino-americano do peso médio (até 73kg) da Organização Mundial de Boxe (WBO).
Esta foi a décima luta profissional do pugilista de 27 anos, que agora tem cinco vitórias por nocaute e cinco por pontos.