Hebert Conceição vence mexicano e mantém título latino-americano do peso médio

Hebert segue invicto como profissional. William Lucas e Gaspar Nóbrega / Divulgação/Inovafoto

O brasileiro Hebert Conceição manteve sua invencibilidade no boxe profissional, ao derrotar o mexicano Elías Espadas, em luta encerrada na madrugada desta sexta-feira (19), em Fort Lauderdale, nos Estados Unidos.

Campeão olímpico em Tóquio-2020 no peso médio (até 75kg), o baiano foi amplamente superior nos 10 rounds disputados, conectando 264 golpes contra 75 do adversário, e acabou vencendo por decisão unânime.

A vitória valeu para Hebert Conceição a manutenção do título latino-americano do peso médio (até 73kg) da Organização Mundial de Boxe (WBO).