Haaland decide contra o West Ham, Manchester City vira líder provisório e pressiona o Arsenal

Erling Haaland não para. O artilheiro anotou dois gols e deu o passe para outro a fim de conduzir o Manchester City no triunfo por 3 a 0 sobre o ameaçado West Ham, de Lucas Paquetá, no Etihad Stadium de Manchester, neste sábado, pela 17ª rodada pela Premier League.

A quinta vitória consecutiva na competição levou o conjunto celeste à liderança provisória, com 37 pontos, pressionando o Arsenal, com 36, que visita o Everton ainda neste sábado, às 17h (horário de Brasília), em Liverpool. Já o time comandado por Nuno Espírito Santo permanece com 13, na zona de rebaixamento à EFL Championship.

Após os 45 minutos iniciais, a equipe do treinador Pep Guardiola já contava com uma vantagem de 2 a 0 no marcador, conquistado sem grande esforço, diante de um limitado West Ham. Os anfitriões trabalhavam a bola com tranquilidade, sufocando o adversário no campo de defesa e o impedindo de tentar qualquer reação na frente.

Diante de sua maior vítima - são 11 gols anotados -, o artilheiro Haaland só precisou de 4 minutos para completar para a rede o rebote do goleiro Areola. O norueguês também deu sua quarta assistência para Reijnders ampliar, aos 38, em jogada que começou com Paquetá tendo a bola roubada por Cherki.

Sem nada a perder, o West Ham esboçou reagir no segundo tempo e testou Donnarumma duas vezes nos primeiros dois minutos, algo que não tinha feito em toda a primeira etapa. Guardiola promoveu mudanças para dar velocidade ao City e, aos 23 minutos, o brasileiro Savinho, que havia acabado de entrar, iniciou a jogada que culminou no segundo tento de Haaland no duelo, seu 19º em 17 jogos na atual Premier League.

Satisfeito com o placar e com a liderança - que será consolidada em caso de derrota do Arsenal -, a equipe da casa continuou dominante, mas reduziu o ritmo para se preservar nesta sequência de jogos recentes e que se estenderá na virada de ano - visitas ao Nottingham Forest, no sábado, dia 27, e ao Sunderland, em 1º de janeiro.

Confira os resultados deste sábado na Premier League:

Newcastle 2 x 2 Chelsea

Bournemouth 1 x 1 Burnley

Brighton 0 x 0 Sunderland

Manchester City 3 x 0 West Ham