Gustavo Henrique enaltece elenco do Corinthians: 'A gente colocou na cabeça que seria campeão'

A conquista da Copa do Brasil no Maracanã teve um significado especial para Gustavo Henrique. Após o título do Corinthians sobre o Vasco, neste domingo, o zagueiro destacou a entrega do elenco, o peso da torcida e a maturidade emocional como fatores decisivos para a campanha vitoriosa.

"Cara, a gente já estava com muito sangue no olho vendo a hora de começar o jogo e quando a gente recebe o nosso apoio, esse apoio do nosso torcedor, inflama mais ainda dentro dos nossos corações", disse.

Gustavo fez questão de valorizar a presença constante da torcida ao longo da competição, lembrando as viagens e as festas feitas em diferentes estádios. "Eles mereciam muito pelo que a gente batalhou nessa Copa do Brasil, nos apoiando. Viajaram para tudo que é lugar, fizeram incríveis festas em todos os lugares e agora é desfrutar do momento", completou.

O defensor de 32 anos também falou sobre o peso de disputar uma final vestindo a camisa do Corinthians. "Quando se joga no Corinthians a pressão é enorme. A gente não pode pensar em pressão", afirmou. Segundo ele, a escolha foi tentar aproveitar a decisão ao máximo, ciente de que o nervosismo poderia pesar nas pernas e comprometer o rendimento. "Na final a gente não pode errar, a gente tem que fazer o nosso melhor."

Ao analisar o confronto com o Vasco, Gustavo destacou a dificuldade do adversário e a fidelidade ao estilo de jogo corintiano. "A gente colocou na cabeça que a gente não deveria mudar o nosso estilo de jogo, a gente tinha de jogar da mesma forma que a gente vinha jogando, contra uma equipe muito qualificada, muito chata, bem complicado de jogar, que toca muito bem a bola", explicou, antes de celebrar o desfecho positivo. "Graças a Deus a gente conseguiu esse título, conseguimos o nosso objetivo."

Gustavo Henrique ainda revelou a confiança transmitida pelo técnico Dorival Júnior ao elenco antes da decisão. "Ele falou pra gente ficar muito tranquilo que a gente ia vir aqui e a gente ia ser campeão. E todo mundo pegou isso, todo mundo se dedicou", contou.

Para o zagueiro, a campanha foi especial não apenas pelo título, mas pelo caminho percorrido, com vitórias fora de casa e eliminações marcantes ao longo do torneio. Ele reconheceu as dificuldades enfrentadas pelo Corinthians no Campeonato Brasileiro, mas destacou a maturidade do grupo ao direcionar esforços para a Copa do Brasil.