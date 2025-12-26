Guilherme troca Santos por clube dos Estados Unidos após cair em descrédito com a torcida

O segundo filho do atacante Guilherme deve nascer em solo norte-americano. O questionado jogador está trocando o Santos pelo Houston Dynamo, da Major League Soccer (MLS), e vai embarcar com a mulher, grávida, e o primogênito pequeno para um novo país na carreira após as férias.

Aos 30 anos, Guilherme vai ter sua terceira aventura fora do Brasil. Ele já defendeu o Al-Faisaly, da Arábia Saudita, e o Al Dhafra, nos Emirados Árabes Unidos. Segundo o Uol, o acordo com os norte-americanos será de duas temporadas. A negociação renderá R$ 11 milhões aos cofres do clube da Baixada.

O atacante foi herói do Santos na Série B de 2024, fez um bom Paulistão em 2025, mas caiu em descrédito no Brasileirão pelo alto número de gols perdidos e pela não conclusão de muitas jogadas. Virou alvo de vaias, acabou perseguido fortemente pela torcida e parou no banco de reservas - pediu até para não jogar algumas partidas por ter a saúde mental abalada.

Em busca de um novo ataque - Tiquinho Soares também deve sair e estuda proposta do Coritiba -, o Santos tem conversas com o ex-palmeirense Rony, fora dos planos de Jorge Sampaoli no Atlético-MG e que viria para o lugar de Guilherme. Gabigol também está nos planos para ser o camisa 9.

"O Santos marcou a minha vida, marcou a minha carreira, a vida da minha família. Foi difícil, mas foi muito bom também, terminei duas temporadas seguidas como artilheiro e líder de assistências", disse o jogador à TNT assim que acabou o Brasileirão, já ciente que não permaneceria.

Apesar de bastante criticado pela torcida, Guilherme deixa o Santos com 27 gols marcados em 94 partidas com a camisa do clube e colaborando com 19 passes para os companheiros irem às redes.