Guardiola presta apoio a Xabi Alonso, pressionado no Real: 'Ele tem controle da situação'

Um dos técnicos mais vencedores do futebol mundial, Pep Guardiola saiu em defesa de Xabi Alonso, alvo de críticas da imprensa e da torcida em função das oscilações que o Real Nadrid vem atravessando.

O atual comandante do Manchester City afirmou que o seu companheiro de profissão tem totais condições de dar a volta por cima e considerou essa "pressão" como coisa do futebol.

"Claro que me solidarizo com a situação dele. Vocês todos fazem muitas suposições e isso é normal com todos nós (treinadores). Mas entendo que Xabi está no controle da situação e sabe do que se trata tudo isso", comentou.

Com alta quilometragem no futebol, Xabi Alonso e Guardiola são velhos conhecidos. Os dois trabalharam juntos no futebol alemão, quando o atual técnico do City comandava o time principal do Bayern de Munique.

"Trabalhamos juntos por dois anos e meio e foi incrível. Vivemos muitas coisas boas. Barcelona e Real Madrid são os clubes mais difíceis de gerenciar por causa da pressão e do ambiente e Xabi é capaz de dar a volta por cima".