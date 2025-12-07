Guarani-VA vence Apafut e é campeão da Terceirona Gaúcha

Já classificado para a Série A2, a segunda divisão do futebol gaúcho, o Guarani de Venâncio Aires superou a Apafut por 3 a 1 e conquistou o título da Terceirona Gaúcha . Os gols foram marcados por Murilo, Sampson e Vítor. Maldonado descontou para a Apafut.

A primeira partida havia sido um empate sem gols no campo do Sesi, em Caxias do Sul. Lucas Henrique, do Guarani, terminou a competição como artilheiro, com oito gols.

No dia 30 de novembro, tanto Guarani quanto Apafut já haviam garantido a classificação para a Série A2, a segunda divisão do futebol gaúcho, de 2026. o Guarani venceu o Rio Grande por 4 a 0 no Edmundo Feix e a Apafut empatou com o São Paulo, de Rio Grande, por 1 a 1 — o jogo de ida teve vitória do Tricolor da Serra por 1 a 0.