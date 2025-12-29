Guarani anuncia Ralf, aos 41 anos e ídolo do Corinthians, como reforço para o Paulista

Jogador fez história com a camisa do Corinthians. Guarani FC / Divulgação

O Guarani anunciou o volante Ralf, de 41 anos, como reforço para a disputa do Campeonato Paulista de 2026. O clube de Campinas divulgou que o contrato com o ex-jogador do Corinthians é válido até o final do Estadual, com possibilidade de renovação.

O volante teve passagem marcante pelo Corinthians, com um títulos de Mundial, Libertadores, Brasileiro (dois) e Paulista (três). O jogador teve convocações para a Seleção Brasileira e passagem pelo Beijing Guoan, da China.

Ralf estava no Vila Nova desde 2022. Pelo clube goiano, o ídolo corintiano disputou 159 partidas, sem gols marcados e três assistências.