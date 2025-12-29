Esportes

Guarani anuncia Ralf, aos 41 anos e ídolo do Corinthians, como reforço para o Paulista

Contrato é válido até o fim do Campeonato Paulista de 2026, com estreia prevista para 10 de janeiro contra o Primavera.

