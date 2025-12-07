Grêmio atropela Sport e garante vaga na Sul-Americana em despedida do Brasileirão

O Grêmio está garantido na Copa Sul-Americana 2026. Na tarde deste domingo (07), o time gaúcho foi até à Ilha do Retiro para encarar o Sport, em partida válida pela 38ª e última rodada do Brasileirão 2025, e com domínio total da partida, superou o time da casa por 4 a 0.

Com o resultado, o time de Mano Menezes foi a 49 pontos e encerrou a temporada na 10ª colocação da tabela de classificação, consolidando um ano de altos e baixos na competição nacional.

Do outro lado, com apenas 17 pontos e na lanterna, o Sport se despede da Série A com apenas duas vitórias e com a pior campanha de um time pernambucano na história da primeira divisão.

A despedida do Brasileirão 2025 em Recife começou com uma pressão esperançosa do Sport, que até criou boas jogadas, a melhor com Cariús, aos 14, que parou em grande defesa de Gabriel Grando, mas sem objetividade, logo viu o Grêmio crescer em produção e matar a partida ainda na primeira etapa.

Aos 28, Cristaldo recebeu na frente e tocou na medida para Carlos Vinícius, que mandou para o fundo do gol com facilidade e abriu o marcador. E não demorou para o camisa 95 fazer mais um. Aos 30, foi a vez de Edenílson cruzar na área e o atacante do Grêmio apenas empurrar para as redes.

Melhor em campo, o time gaúcho seguiu ao ataque e viu Caíque França brilhar aos 36, em chute de Cristaldo, mas aos 41, fez a vitória virar goleada com Gustavo Martins, que de cabeça, mandou para o gol e levou o jogo para o intervalo em 3 a 0 para os visitantes.

Na volta para a segunda etapa, inclusive, o time de Mano Menezes não quis saber de se poupar. Logo aos dois, Pavón avançou pela direita e cruzou na medida para Cristaldo, que de primeira, fez o quarto do Grêmio na partida.

Entretanto, o time gaúcho diminuiu o ritmo após o quarto gol. Com a vitória garantida, o Grêmio passou a administrar o resultado, tocando a bola de um lado para o outro, sem dar muitas chances ao Sport, que apenas observou o time adversário e se despediu do Brasileirão com uma goleada em casa.

As equipes agora voltam seus olhares para 2026. Na próxima temporada, que começará no início de janeiro, devido à Copa do Mundo, o Grêmio disputará o Campeonato Gaúcho, Brasileirão, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana.

Do outro lado, rebaixado à Série B, o Sport se prepara para a disputa da segunda divisão nacional, Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste e Copa do Brasil.

FICHA TÉCNICA

SPORT 0 X 4 GRÊMIO

SPORT - Caíque França; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Luan Cândido (Rafinha) e Igor Cariús (João Silva); Lucas Kal, Pedro Augusto, Lucas Lima e Matheusinho (Léo Pereira); Gonçalo Paciência (Sérgio Oliveira) e Romarinho (Chrystian Barletta). Técnico: César Lucena.

GRÊMIO - Gabriel Grando; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Marlon (Lucas Esteves); Cuéllar, Edenilson (Camilo) e Cristaldo; Amuzu (Willian), Alysson (Pavón) e Carlos Vinícius (André). Técnico: Mano Menezes.

GOLS - Carlos Vinícius, aos 28 e 30, e Gustavo Martins, aos 41 minutos do primeiro tempo. Cristaldo, aos dois minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS -

RENDA - R$ 88.755,00.

PÚBLICO - 3.339 torcedores.

ÁRBITRO - Edina Alves Batista (SP).