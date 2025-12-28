Goleiro do Sudão desmaia em jogo, mas fica em campo e ajuda em vitória sobre Guiné Equatorial

Elneel desmaiou e após atendimento seguiu em campo. GABRIEL BOUYS / AFP

Monged Elneel, goleiro do Sudão, protagonizou o maior susto da atual Copa Africana de Nações, que está sendo disputada no Marrocos. Neste domingo (28), Sudão enfrentava Guiné Equatorial no estádio Mohamed V, em Casablanca, pela segunda rodada do Grupo E da competição quando aos 37 minutos do primeiro tempo o goleiro caminhava em direção à meia-lua de sua área e caiu inconsciente, praticamente de cara no gramado.

O goleiro foi atendido prontamente. Após exames feitos pela equipe médica, incluindo um de glicemia, permaneceu em campo e teve atuação destacada na vitória de sua equipe. O jogo, que estava 0 a 0 quando Monged Elneel foi ao chão, terminou em 1 a 0, gol contra de Saul Coco aos 29 minutos do segundo tempo. Foi o primeiro triunfo do Sudão no campeonato em mais de uma década.

"O goleiro Monged Abuzaid se manteve firme como uma muralha, orquestrando uma defesa que absorveu onda após onda de ataque antes de contra-atacar", descreveu a página da Confederação Africana de Futebol, que não cita o incidente.