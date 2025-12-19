Goleiro do PSG sofreu fratura na mão durante final contra o Flamengo

Grande nome da disputa por pênaltis na final da Copa Intercontinental, ao defender quatro cobranças de jogadores do Flamengo, após empate de 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação, Safonov, goleiro do Paris Saint-Germain, sofreu uma fratura na mão esquerda durante a decisão, realizada em Doha, no Catar. O jogador vai ficar afastado por até um mês, quando será reavaliado pelo departamento médico do clube francês.
Em nota, o PSG anunciou que o atleta está fora da partida contra o Fontenay, válida pela Copa da França. Na entrevista coletiva, o técnico Luís Enrique confessou surpresa com o fato.
— Não consigo explicar. É incrível. O jogador não sabe como aconteceu. Acreditamos que foi no terceiro pênalti, quando ele fez um movimento estranho. Acreditamos que a adrenalina estava tão forte que ele defendeu as penalidades sem sentir nenhuma dor — afirmou o treinador.
Algoz rubro-negro
Após o empate em 1 a 1, Safonov se tornou herói do título francês ao pegar as penalidades do meio-campista Saúl, do atacante Pedro, do zagueiro Léo Pereira e do atacante Luiz Araújo. Ele foi vazado somente no chute de De La Cruz na série de cinco cobranças do Flamengo.