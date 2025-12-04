Goiás vence Joinville e assume o quinto lugar na Superliga masculina

A 8ª rodada da Superliga masculina de vôlei, foi encerrada na noite de quarta-feira (3) com três jogos e esquentou a briga por vaga para a Copa Brasil 2026, que reunirá os oito melhores do primeiro turno.
Em Goiânia, o Goiás Vôlei venceu o Joinville Vôlei (SC) por 3 a 2, parciais de 22/25, 25/18, 25/10, 22/15 e 15/12. A partida terminou por volta da 0h30min desta quinta.
Com o resultado, o time goiano passou da sexta para a quinta posição, agora com quatro vitórias e 13 pontos somados. Esta foi a sétima derrota em nove jogos dos catarinenses, que estão em 10º lugar com sete pontos.
O oposto Saliba marcou 27 vezes, foi o maior pontuador do jogo e ainda levou o Troféu Viva Vôlei, de melhor em quadra.
Monte Carmelo assume 5º lugar
O Monte Carmelo (MG) derrotou o Sesi-Vôlei Bauru (SP) por 3 a 1, parciais de 19/25, 25/20, 25/21 e 25/23 e passou para a quinta posição.
Para conquistar sua quinta vitória em nove jogos, o time mineiro 22 pontos do ponteiro Daniel, que dividiu a condição de principal pontuador do jogo com o oposto Marcos Júnior, da equipe paulista, que é a oitava colocada.
Minas bate JF Vôlei e está em nono
Em Juiz de Fora, o Minas Tênis Clube ganhou o duelo mineiro contra o JF Vôlei por 3 a 0 (25/21, 25/22 e 29/27) e passou para a nona posição, agora com duas vitórias em sete jogos.
O levantador iraniano Javad Karimi, do Minas, foi eleito o melhor em quadra. O principal pontuador foi o oposto Wesleen, do JF, que marcou 16 vezes.
No Minas, quatro jogadores terminaram com 10 ou mais pontos. O oposto Samuel Neufeld fez 13, o central Michel Saraiva marcou 12, o ponta Djalma Junior anotou 11 e o central Gabriel Bertolini, 10.