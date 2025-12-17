Goiás vence a terceira seguida e se mantém no top 4 da Superliga masculina de vôlei

Goías tem 18 pontos. Suzano Vôlei / Divulgação

O Goiás Vôlei manteve a boa sequência na Superliga masculina e conquistou, nesta terça-feira (16), sua terceira vitória consecutiva. Mesmo jogando fora de casa, o time goiano derrotou o Suzano Vôlei (SP) por 3 sets a 1, parciais de 19/25, 25/22, 25/17 e 25/21, em duas horas e 11 minutos de partida.

Com o resultado, o Goiás chegou a 18 pontos, com seis vitórias e quatro derrotas, e se manteve em quarto lugar. Já o Suzano, que perdeu a sexta em 10 partida, soma 14 pontos e está na sexta posição.

O ponteiro Robinho, com 18 acertos, foi o maior pontuador do Goiás, seguido do central Vitor Hugo, com 15, e do oposto reserva João Vítor, que fez 12 pontos e acabou eleito o melhor em quadra, ganhando o Troféu Viva Vôlei.