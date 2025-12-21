Giants x Vikings: horário e onde assistir ao jogo pela NFL

Giants recebe o Vikings neste domingo (21). Evan Bernstein / Getty Images via AFP

O futebol americano não para neste fim de ano. Na tarde deste domingo (21), um dos confrontos será entre New York Giants e Minnesota Vikings, às 15h. O jogo será realizado no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Abaixo, fique por dentro do duelo válido pela Semana 16 da liga.

New York Giants x Minnesota Vikings

Quando? Domingo (21), às 15h

Onde assistir? NFL Game Pass anuncia a transmissão

