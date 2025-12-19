Gaúcho Eduardo Strapasson é 11º na Copa da Ásia de Skeleton

Eduardo tem apenas 18 anos e sonha com vaga olímpica. Korea Bobsleigh Skeleton Federation / Divulgação

O gaúcho Eduardo Strapasson terminou em 11º lugar na quarta etapa da Copa da Ásia de Skeleton. A competição foi disputada nesta sexta-feira (19), em PyeongChang, na Coreia do Sul, a exemplo das três etapas anteriores.

Campeão das categorias júnior (sub-23) e sub-20 do último Campeonato Pan-Americano, o atleta de 18 anos obteve o seu melhor resultado da temporada. Nas competições anteriores, ele finalizou em 12º, 28º e 15º lugar, respectivamente.

No ranking da Copa da Ásia, com um total de 131 pontos, Eduardo está na 15ª colocação e é o sétimo da categoria júnior.

A liderança geral pertence ao sul-coreano Chan-hyuk Yeo, com um total de 460 pontos contra 450 do chinês Wengang Yan. Nesta sexta, Yan venceu a prova com Yeo em segundo.

Os próximos eventos da Copa da Ásia serão disputados em Yanqing, na China, nos dias 11 e 12 e 18 e 19 de janeiro de 2026. Todas as provas contam pontos para o ranking mundial, que definirá os participantes dos Jogos de Inverno em Milão-Cortina, em fevereiro do próximo ano.

Como funciona a classificação olímpica

Ao todo, 25 atletas se classificarão para os Jogos Olímpicos de Inverno. A distribuição das vagas terá como base o ranking da Federação Internacional de Bobsled e Skeleton (IBSF) em 18 de janeiro de 2026.

Os 25 lugares serão distribuídos da seguinte forma: dois países poderão competir com três atletas, outros seis terão direito a inscrever dois competidores e sete países terão direito a um atleta, completando as 25 vagas.

No ranking atual, Eduardo Strapasson é o 46º colocado no geral. Com a aplicação da regra que limita as inscrições, ele é o 12º na lista dos países que enviarão apenas um competidor.