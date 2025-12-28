Esportes

Já em casa

Galvão Bueno se pronuncia após internação e projeta retorno: "Em fevereiro, estamos juntos"

Narrador explicou que após a primeira internação, no fim de novembro, não respeitou o período de repouso por conta da intensa rotina de trabalho

Estadão Conteúdo

