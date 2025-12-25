Galvão Bueno é internado em hospital de Londrina após passar mal na noite de Natal

Galvão Bueno passava o Natal em sua residência em Londrina. Jefferson Botega / Agencia RBS

O narrador esportivo Galvão Bueno está internado na Santa Casa de Londrina (PR), nesta quinta-feira (25). Segundo a filha e CEO do Grupo Galvão Bueno, Leticia Bueno, o comunicador deu entrada no hospital após se sentir mal na noite de quarta-feira (24), está observação e realizando exames. As informações são do ge.globo.

Galvão, hoje com 75 anos, estava em sua residência em Londrina para passar o Natal. Segundo a família, o estado de saúde do narrador não é considerado grave.

— Sabemos que não é nada grave, ele está bem, está só no hospital por comodidade fazendo os exames — disse Letícia.

Ele teve um quadro recente de pneumonia, por isso os médicos acharam melhor ele ir ao hospital e passar por exames.

Veja a nota da família e da assessoria de Galvão Bueno:

Como informado pela família no início de novembro, Galvão Bueno tratou com sucesso um quadro de pneumonia. Nesta última noite, Galvão apresentou pequenos sintomas que remeteram ao mesmo quadro. Por isso, preventivamente a junta médica que vem cuidando dele desde a última internação decidiu realizar exames preliminares no hospital e confirmou um estágio inicial de pneumonia.