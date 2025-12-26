Galvão Bueno apresenta melhora em quadro clínico e tem previsão de alta para o fim de semana

Galvão Bueno já havia sido internado em novembro, por conta de um quadro semelhante. Mauricio Fidalgo / TV Globo / Divulgação

O narrador Galvão Bueno, 75 anos, apresentou melhora no quadro clínico. Ele segue internado na Santa Casa de Londrina, mas tem previsão de alta hospitalar no sábado (27).

A informação foi confirmada pela filha do narrador, Letícia Bueno, em comunicado à imprensa. Ele havia sido internado na quarta (24), véspera de Natal. Ainda, segundo a família, Galvão deve ser liberado para se recuperar em casa.

Galvão passava o Natal em Londrina, com a família, quando apresentou sintomas semelhantes ao quadro de pneumonia, que haviam levado o narrador a uma internação anterior. Em novembro, ele permaneceu uma semana no Hospital Sírio-Libanês, para tratar o problema respiratório.

Veja a nota da família e da assessoria:

Galvão Bueno vem apresentando melhora desde quarta-feira e está respondendo bem ao tratamento.

A previsão é de alta hospitalar neste sábado para continuar o tratamento em casa, conforme orientação médica.