Gabriel Fonseca conquista primeira medalha do Brasil no Mundial sub-21 de Taekwondo

O Brasil conquistou, nesta quarta-feira (3), a sua primeira medalha no Campeonato Mundial sub-21 de Taekwondo. O torneio está sendo disputado pela primeira vez na história.
Em Nairóbi, no Quênia, Gabriel Fonseca ficou com o bronze na categoria até 58kg. Ele perdeu na semifinal para o iraniano Abolfazl Zandi por 2 a 0 (16/0 e 7/0).
Campanha até o pódio
Gabriel passou pelo polonês Bartos Strugglinski na estreia, por 2 a 0 (5/4 e 5/3). Na sequência, venceu o sérvio Todor Vasilic, também por 2 a 0 (13/0 e 21/13), e se classificou para as quartas de final.
Na luta que garantiu a vaga na semifinal e a medalha de bronze, o paulista venceu o estadunidense William Cunningham, por 2 a 0 (14/1 e 4/3.)
Demais brasileiros
Os outros três brasileiros que competiram em Nairóbi, não conseguiram chegar ao pódio.
Na categoria acima de 87kg, o catarinense Guilherme Pacheco caiu na estreia, diante do estadunidense Chaney Cecil.
Já nos 49kg, a paranaense Julia Berbert perdeu para a marroquina Nezha Elaasal, enquanto na categoria acima de 73kg, Elis Vasconcelos foi eliminada pela cazaque Altynshash Ydyrys.