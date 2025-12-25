Futuro de Neymar no Santos deve ser definido nos próximos dias

Neymar se recupera de uma lesão no joelho. Raul Baretta / Santos/Divulgação

O Santos quer garantir ainda neste fim de ano a permanência de Neymar no clube em 2026. O Peixe aguarda a devolutiva da renovação do contrato até o dia 28 de dezembro para fazer os ajustes necessários.

O vínculo com o jogador vai até o dia 31. Depois disso, Neymar se torna um agente livre no mercado, coisa que o Santos quer evitar.

O Peixe não pensa em abrir mão do ídolo. O entendimento da direção desde a contratação de Neymar é que o vínculo se estendesse até o meio de 2026, quando a Seleção disputará a Copa do Mundo. O camisa 10 é postulante a uma das vagas da convocação de Carlo Ancelotti.

No entanto, o atacante se recupera de uma cirurgia no joelho esquerdo e só deve ter condições de jogar no início de fevereiro, com o Brasileirão e o Campeonato Paulista já em andamento.