Futebol de elite, na várzea, na prisão e outros esportes: reveja especiais de GZH em 2025

Zero Hora conversou com internos da Fase, que sonham em mudar de rumo na vida por meio do esporte. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A temporada não foi de muitas alegrias para Grêmio e Inter nos gramados. Título, apenas o Gauchão, vencido pelo Colorado, interrompendo a série de sete taças do Tricolor. Porém, o ano de 2025 marcou aniversários importantes de grandes feitos da Dupla.

No lado vermelho, os 15 anos do bi da América e os 50 anos do primeiro Brasileirão. No lado azul, os 30 anos do bi da Libertadores e os 20 anos da Batalha dos Aflitos.

Mas os conteúdos especiais avançaram além da Dupla. O futebol feminino foi tema de uma reportagem sobre maternidade. O poder de ressocialização do esporte foi assunto de uma série de reportagens.

Abaixo, confira destaques de GZH em 2025.



REPORTAGENS ESPECIAIS

ZH acompanhou um torneio em presídio do Interior. Jefferson Botega / Agencia RBS

Série de reportagens de André Herzer mostra como a prática esportiva impacta na vida de apenados no RS. Zero Hora entrou em duas cadeias do Interior e em uma unidade da Fase. Acompanhamos uma copa de futebol que distribui refrigerante e erva-mate como premiação aos finalistas.

Em outro presídio, atividade física vale remição de pena. E, longe das grades, encontramos um ex-detento que encontrou no boxe um meio se reinserir à sociedade.

Beta e o filho Théo, de cinco anos. Nathan Bizotto / Juventude/Divulgação

Reportagem de Carolina Freitas e Rafael Diverio aborda o impacto da maternidade na carreira de jogadoras de futebol no Brasil. Em vídeo e texto, ZH mostra que a gravidez, muitas vezes, pode significar a aposentadoria precoce de atletas.

A reportagem buscou explicações para isso ao contar histórias de três atletas e uma ex-jogadora que tiveram de conciliar o esporte e a rotina com os filhos. Médicos falam sobre os cuidados com o corpo e advogados explicam os direitos das mulheres.

Velho Menezes é goleiro de aluguel, aos 69 anos. Jefferson Botega / Agencia RBS

Reportagem de Rafael Diverio aborda cinco pessoas que buscam no esporte uma renda extra, como o motorista de aplicativo que é árbitro na várzea e os DJs que transmitem jogos em quadras esportivas.

Assistente social Shirley Reus é ultramaratonista. Reprodução / GZH

Série de reportagens de Vitória Nascimento mostra como homens e mulheres seguem competitivos após os 60 anos. Entrevistamos uma ultramaratonista de 64 anos, um ciclista de 63 anos, um lutador de jiu-jitsu de 67 anos e um atleta de 80 anos. Além dos exemplos inspiradores, as matérias são ilustradas por médicos, que ajudam em alertas sobre a melhor forma de tratar o físico e a mente.

DOCUMENTÁRIOS

Em 2025, a equipe de esportes de GZH apostou em documentários para ampliar os formatos de publicação. Foram dois vídeos longos para relembrar dois feitos da Dupla, num trabalho dos jornalistas Valter Santos, Marcelo Vicente e Leonardo Bender.

Galatto foi herói ao defender um pênalti contra o Náutico. Renan Mattos / Agencia RBS

No dia 26 de novembro, a torcida do Grêmio pôde relembrar o retorno para a elite do Brasileirão no jogo histórico contra o Náutico. A famosa Batalha foi recontada a partir da palavra "aflição", ouvindo atletas, treinador e dirigentes da época. Do pênalti marcado até o gol gremista se passaram 26 minutos, exatamente o tempo de duração do documentário.

Valdomiro bateu um papo com Vaguinha e Théo. Renan Mattos / Agencia RBS

O dia 14 de dezembro é um marco para o RS, não apenas para o Inter. Há 50 anos, um gaúcho conquistava um título nacional, o Brasileirão. A vitória por 1 a 0 sobre o Cruzeiro, no Beira-Rio, foi relembrada em um encontro de gerações. Valdomiro, ex-ponteiro, e que fez o cruzamento para o gol de Figueroa, foi convidado para uma conversa com Vaguinha, comentarista colorado do Grupo RBS, e o filho do jornalista, Théo, de cinco anos. Diante do ídolo, a conquista histórica foi contada de pai para filho.

ESPECIAIS DIGITAIS

Além da Batalha dos Aflitos e do Brasileirão de 1975, o ano marcou aniversários dos bicampeonatos da Libertadores da Dupla. São 15 anos da conquista do Inter, 30 do triunfo do Grêmio. Para celebrar os títulos, GZH montou duas páginas especiais, trazendo uma variedade de conteúdos em vídeos, áudios, entrevistas com torcedores, ex-atletas e dirigentes, além das fichas dos jogos. Trabalho dos jornalistas Valter Santos, Marcelo Vicente e Leonardo Bender.

Arte ZH / Arte ZH

Arte ZH / Arte ZH



