Fulham x City AO VIVO pela pela Premier League; acompanhe

Fulham e Manchester City se enfrentam nesta terça-feira (2), pelo jogo da 14ª rodada do Campeonato Inglês. O jogo ocorre às 16h30min, no Craven Cottage, em Londres.
Escalações para Fulham x Manchester City
Fulham: Leno; Tete, Andersen, Bassey e Sessegnon; Iwobi, Berge, Traoré, King e Kevin; Raul Jiménez. Técnico: Marco Silva
Manchester City: Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Días, Gvardiol e O'Reilly; Nico González, Reijnders, Cherki, Doku e Foden; Haaland. Técnico: Pep Guardiola
Onde assistir a Fulham x Manchester City
A partida será transmitida ao vivo pelo Disney+