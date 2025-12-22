Fulham vence Nottingham Forest e se afasta da zona de rebaixamento do Inglês

BEN STANSALL / AFP

O Fulham se distanciou da zona de rebaixamento da Premier League e deixou o Nottingham Forest atolado na luta pela permanência na primeira divisão, após vencer por 1 a 0 com um pênalti convertido pelo atacante mexicano Raúl Jiménez nesta segunda-feira (22).

A equipe comandada pelo técnico português Marco Silva começou o dia apenas dois pontos acima do Forest, que ocupava a primeira posição acima da zona de rebaixamento, mas o gol de Jiménez no primeiro tempo, em Craven Cottage, colocou o Fulham 10 pontos à frente dos três últimos colocados.

Enquanto os temores de queda do Fulham diminuíram às vésperas do Natal, o Forest está apenas cinco pontos acima do West Ham, que atualmente ocupa a primeira posição na zona de rebaixamento para a Championship (segunda divisão).

O Nottingham Forest havia vencido seis de suas últimas oito partidas em todas as competições, e a vitória por 3 a 0 contra o Tottenham no último fim de semana era vista como um sinal de melhora sob o comando do novo técnico Sean Dyche.

Mas o Fulham interrompeu a boa sequência do Forest, ao se recuperar da derrota nas quartas de final da Copa da Liga Inglesa na semana passada diante do Newcastle.

O único gol da partida envolveu três brasileiros: Douglas Luiz (ex-Vasco) cometeu falta no ponta-esquerda Kevin (ex-Palmeiras) e o árbitro marcou pênalti. Raúl Jiménez cobrou com precisão, deslocando o goleiro John Victor (ex-Botafogo).

Outro brasileiro, o atacante Igor Jesus (também ex-Botafogo), havia marcado dois gols em suas quatro partidas anteriores, mas passou em branco desta vez.

O Fulham não contou com Samuel Chukwueze, Alex Iwobi e Calvin Bassey, que estão representando a Nigéria na Copa Africana de Nações-2025, no Marrocos.

Mas isso não impediu que os 'Cottagers' conquistassem sua segunda vitória consecutiva na Premier League, após o triunfo sobre o Burnley no fim de semana anterior.

— Estamos muito felizes e satisfeitos com os três pontos. São importantíssimos para nós. Conversamos antes do jogo sobre a importância de voltarmos a vencer em casa e conquistarmos duas vitórias consecutivas no campeonato —comemorou o treinador.