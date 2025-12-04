Fortaleza vence o Corinthians e deixa o Z-4; veja como o resultado pressiona o Inter na tabela

O Fortaleza ganhou fôlego decisivo na noite desta quarta-feira (3). A vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians, no Castelão, tirou o time de Martín Palermo da zona de rebaixamento e alterou o desenho da parte de baixo da tabela. O resultado pressiona principalmente o Inter, que tropeçou contra o São Paulo, na Vila Belmiro.
O Fortaleza, que chega agora aos 43 pontos, engata sua terceira vitória seguida.
Em Caxias do Sul, o Juventude foi derrotado por 3 a 0 pelo Santos. A situação do Vitória, por sua vez, também piorou após a goleada sofrida diante do Bragantino por 4 a 0 mais cedo.
Como foi Fortaleza x Corinthians
O jogo começou elétrico no Castelão. Logo aos sete minutos, Pochettino recebeu cruzamento rasteiro de Herrera após erro de saída do Corinthians e finalizou com categoria para fazer 1 a 0. O Timão respondeu com finalizações de Matheus Bidu, Breno Bidon e Vitinho, mas encontrou Brenno em noite inspirada. O goleiro tricolor fez pelo menos três defesas difíceis ainda no primeiro tempo.
Na volta do intervalo, o Corinthians tentou assumir o controle, mas novamente Brenno apareceu com segurança. A eficiência do Fortaleza prevaleceu: aos 12, Herrera aproveitou erro defensivo, saiu cara a cara com Hugo Souza e deu uma cavadinha para ampliar.
O Timão descontou aos 24, com André completando cruzamento rasteiro de Vitinho pela esquerda. A equipe de Dorival Júnior pressionou até o fim e quase empatou com cabeceio de Romero, defendido por Brenno.
Veja como está a parte de baixo da tabela
A configuração após os jogos das 19h e dos resultados já confirmados é a seguinte:
- 14º: Santos, 44 pontos
- 15º: Ceará, 43 pontos
- 16º: Fortaleza, 43 pontos
- 17º: Vitória, 42 pontos
- 18º: Inter, 41 pontos
- 19º: Juventude, 34 pontos
- 20º: Sport, 17 pontos