Fortaleza vence o Corinthians e deixa o Z-4; veja como o resultado pressiona o Inter na tabela

Tomás Pochettino abriu o placar para o Fortaleza. Mateus Lotif / FEC

O Fortaleza ganhou fôlego decisivo na noite desta quarta-feira (3). A vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians, no Castelão, tirou o time de Martín Palermo da zona de rebaixamento e alterou o desenho da parte de baixo da tabela. O resultado pressiona principalmente o Inter, que tropeçou contra o São Paulo, na Vila Belmiro.

O Fortaleza, que chega agora aos 43 pontos, engata sua terceira vitória seguida.

Em Caxias do Sul, o Juventude foi derrotado por 3 a 0 pelo Santos. A situação do Vitória, por sua vez, também piorou após a goleada sofrida diante do Bragantino por 4 a 0 mais cedo.

Como foi Fortaleza x Corinthians

O jogo começou elétrico no Castelão. Logo aos sete minutos, Pochettino recebeu cruzamento rasteiro de Herrera após erro de saída do Corinthians e finalizou com categoria para fazer 1 a 0. O Timão respondeu com finalizações de Matheus Bidu, Breno Bidon e Vitinho, mas encontrou Brenno em noite inspirada. O goleiro tricolor fez pelo menos três defesas difíceis ainda no primeiro tempo.

Na volta do intervalo, o Corinthians tentou assumir o controle, mas novamente Brenno apareceu com segurança. A eficiência do Fortaleza prevaleceu: aos 12, Herrera aproveitou erro defensivo, saiu cara a cara com Hugo Souza e deu uma cavadinha para ampliar.

O Timão descontou aos 24, com André completando cruzamento rasteiro de Vitinho pela esquerda. A equipe de Dorival Júnior pressionou até o fim e quase empatou com cabeceio de Romero, defendido por Brenno.

Veja como está a parte de baixo da tabela

A configuração após os jogos das 19h e dos resultados já confirmados é a seguinte: