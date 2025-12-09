Fórmula 1: Red Bull oficializa saída de Helmut Marko da equipe após 20 anos

Em meio à forte especulação das últimas semanas sobre mudanças, a Red Bull oficializou nesta terça-feira a saída de Helmut Marko da escuderia. Assim, o austríaco de 82 anos deixa a função de consultor após um período de 20 anos.

Profissional experiente, ele integrava o time desde a estreia da equipe na Fórmula 1, em 2005. O rompimento aconteceu diante de sinais de desgaste e foi anunciado mesmo com o contrato em vigência: vínculo terminaria em 2026.

A decisão acontece dois dias depois da definição do título da temporada. Max Verstappen, da Red Bull, esteve perto de conquistar o pentacampeonato, mas acabou em segundo lugar, atrás de Lando Norris, da McLaren, que faturou o seu primeiro título mundial.

As conversas entre Marko e a cúpula diretiva da equipe aconteceram já na segunda-feira, no circuito de Yas Marina, onde foi realizado o GP de Abu Dabi, última etapa do calendário.

"Estou envolvido no automobilismo há seis décadas, e os últimos mais de 20 anos na Red Bull foram uma jornada extraordinária e extremamente bem-sucedida. Foi um período maravilhoso em que pude ajudar a moldar e compartilhar com tantas pessoas talentosas. Tudo o que construímos e conquistamos juntos me enche de orgulho", começou Marko no comunicado oficial enviado pela equipe.

"Ficar por pouco fora do título mundial nesta temporada me tocou profundamente e deixou claro para mim que agora é o momento certo, para mim pessoalmente, de encerrar este capítulo muito longo, intenso e bem-sucedido".