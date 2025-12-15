Fórmula 1: Audi revela naming right da equipe que vai estrear na temporada 2026

A Audi divulgou nesta segunda-feira, 15, o nome oficial que a marca adotará na Fórmula 1 em 2026. Com a parceria da Revolut, empresa de tecnologia financeira, sendo um dos pilares da nova escuderia, a equipe competirá como Audi Revolut F1 Team.

Todas as fábricas e agências relacionadas à estreante no ramo também deixam a nomenclatura Sauber e recebem o título Audi Motorsport. Segundo a marca, o acordo com a companhia global se estende além do patrocínio. Após a estreia no começo da próxima temporada, as marcas apresentarão ativações, brindes exclusivos e facilidade nas compras de artigos relacionados à equipe.

"Hoje o, nosso projeto assume sua identidade oficial. O nome Audi Revolut F1 Team é um símbolo da força combinada de nossas equipes na Alemanha, Reino Unido e Suíça, juntamente com nossos parceiros. Ele fornece uma bandeira sob a qual todos nos unimos rumo a 2026", afirmou Jonathan Wheatley, chefe de equipe da Audi Revolut.

Além do anúncio, a Audi marcou o lançamento oficial de sua identidade visual para o dia 20 de janeiro, em Berlim, Alemanha. O destaque do evento será apresentar a pintura final do carro de Gabriel Bortoleto e Nico Hülkenberg. No dia 21, a sede da exibição será aberta ao público com a intenção de aproximar os torcedores.