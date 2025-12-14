Fluminense x Vasco hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Copa do Brasil

Fluminense e Vasco se enfrentam neste domingo (14), às 20h30min, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. O jogo ocorre no Maracanã, no Rio de Janeiro. Na ida, os vascaínos venceram por 2 a 1.
Escalações para Fluminense x Vasco
Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Canobbio, Serna e Everaldo. Técnico: Luis Zubeldía.
Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Puma Rodríguez; Thiago Mendes, Cauan Barros e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómes e Rayan. Técnico: Fernando Diniz.
Onde assistir a Fluminense x Vasco
A partida será transmitida ao vivo no SporTV, Premiere e Prime Video.