Fluminense vence o Brasília e Copa Brasil feminina de vôlei tem participantes definidos

Jogadoras do Fluminense comemoram vitória. @guerreirofotografia / Divulgação/Brasília Vôlei

O Fluminense venceu o Brasília Vôlei por 3 sets a 0, parciais de 25/21, 25/13 e 26/24, neste domingo (21), em jogo válido pela 11ª e última rodada do primeiro turno da Superliga Feminina.

Com a vitória no ginásio do Sesi Taguatinga, no Distrito Federal, o time carioca alcançou sua oitava vitória, chegou a 19 pontos e subiu para a quarta colocação da competição, mas deverá perdê-la para o vencedor de Osasco x Sesi-Bauru, que se enfrentam na segunda-feira (22).

Com o resultado, os oito integrantes da Copa Brasil foram definidos, já que uma vaga estava em jogo, entre Brasília e Paulistano-Baruri, que acabou beneficiado pela derrota da equipe brasiliense.

O jogo

Com poucos erros e sistema ofensivo eficiente, o Fluminense comandou o placar na primeira parcial e saiu na frente no confronto. O Brasília abriu 5 a 0 no segundo set, mas o time carioca reagiu, fez sete pontos seguidos e abriu grande vantagem para fechar em 25 a 13. Na terceira parcial, o confronto foi marcado pelo equilíbrio até o fim e o Fluminense levou a melhor por 26 a 24.

A levantadora Amanda Sehn, que entrou no decorrer do jogo, foi eleita a melhor jogadora em quadra e recebeu o troféu Viva Vôlei. A central Lays foi a maior pontuadora do Fluminense no confronto, com 13 acertos, seguida pela ponteira venezuelana Nelmaira Valdez, com 12.

Copa Brasil

Os participantes da Copa Brasil serão Sesc RJ-Flamengo (RJ), Minas Tênis Clube (MG), Praia Clube (MG), Fluminense (RJ), Osasco Voleibol Clube (SP), Sesi-Vôlei Bauru (SP), Vôlei Maringá (PR) e Paulistano-Barueri (SP).