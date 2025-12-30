Fluminense anuncia a contratação do zagueiro Jemmes, destaque do Mirassol: 'Gigante do futebol'

Um dos pilares da campanha do Mirassol neste Campeonato Brasileiro, o zagueiro Jemmes é o primeiro reforço do Fluminense para a temporada 2026. O defensor foi anunciado na noite desta segunda-feira após assinar contrato por cinco temporadas.

O atleta já realizou os exames médicos e se apresentou no CT Carlos Castilho para conhecer a estrutura do clube e também visitar o Museu do time carioca, nas Laranjeiras. Feliz com o desfecho, ele comentou o fato de trocar a equipe do interior paulista para jogar no Rio.

"É um sentimento único, estou muito feliz. Quando a gente é criança, sonha jogar em um gigante do futebol brasileiro, como é o Fluminense. Quando estava em negociações, fiquei feliz e torci muito para dar certo. É um sonho para mim", afirmou o jogador de 25 anos em entrevista ao site do clube.

Na campanha que levou o Mirassol à fase de Grupos da Libertadores (terminou em quarto lugar), Jemmes esteve em campo em 37 dos 38 compromissos da equipe no Campeonato Brasileiro. De acordo com o site GE para ficar com 70% dos direitos econômicos do atleta, o Fluminense desembolsou US$ 4 milhões de forma parcelada (algo em torno de R$ 22 milhões).