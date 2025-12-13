Flamengo x Pyramids hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Copa Intercontinental

Flamengo e Pyramids se enfrentam neste sábado (13), às 14h, pela semifinal da Copa Intercontinental. O jogo ocorre no Estádio Ahmad Bin Ali, em Al Rayyan, no Catar.
Escalações para Flamengo x Pyramids
Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro, Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Jorge Carrascal, Samuel Lino e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luis
Pyramids: Shenawy; Chibi, Marei, Samy, Sr. Hany, A. Atef, Lasheen, Hafez, Reda, Sr. Ziko e Mayele. Técnico: Krunoslav Jurcic
Onde assistir a Flamengo x Pyramids
A partida será transmitida ao vivo na RBS TV, SporTV, ge tv e Cazé TV.
