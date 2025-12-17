Tudo sobre o jogo da final da Copa Intercontinental. Arte GZH

O Flamengo entra em campo nesta quarta-feira (17), às 14h, contra o PSG pela final da Copa Intercontinental. O jogo ocorre no Estádio Ahmad Bin Ali, em Al Rayyan, no Catar.



Escalações para PSG x Flamengo

PSG: Chevalier; Zaire-Emery, Beraldo, Marquinhos e Nuno Mendes; Kang Lee, Vitinha e João Neves; Dembélé, Doué e Kvaratskhelia. Técnico: Luis Enrique

Flamengo: Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Jorge Carrascal e Samuel Lino; Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luis

Onde assistir a PSG x Flamengo

A partida será transmitida ao vivo na RBS TV, SporTV, ge tv e Cazé TV.

