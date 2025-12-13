Flamengo vence Pyramids (2-0) e vai à decisão da Copa Intercontinental

O Flamengo se classificou para a decisão da Copa Intercontinental ao vencer o Pyramids do Egito por 2 a 0 neste sábado (13), no estádio Ahmad Bin Ali, em Al Rayyan, no Catar.
O Rubro-Negro chegou à vitória em dois lances de bola parada, jogada forte da equipe na temporada, em faltas cobradas pelo uruguaio Giorgian De Arrascaeta.
Primeiro, Léo Pereira se antecipou à defesa para abrir o placar de cabeça aos 23 minutos e, posteriormente, o veterano Danilo testou firme para marcar o segundo (52').
À frente no marcador, o Flamengo passou a controlar o jogo contra um adversário que, mesmo inferior tecnicamente, não se rendeu e até criou algumas chances, mas pecou pela falta de pontaria.
Com a vitória, o time carioca se classifica para enfrentar o Paris Saint-Germain na próxima quarta-feira em busca do seu segundo título mundial.
* AFP