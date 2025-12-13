Flamengo vence o Pyramids e irá enfrentar o PSG pelo título da Copa Intercontinental

Danilo marcou o segundo gol do Rubro-Negro. Gilvan de Souza / Flamengo/Divulgação

O confronto mais esperado para os flamenguistas, enfim, irá acontecer no Catar. O Flamengo venceu o Pyramids, do Egito, por 2 a 0 pela Challenger Cup, a terceira fase do Mundial Interclubes, e agora irá enfrentar o PSG, campeão da Champions League, pelo título da Copa Intercontinental. A partida será na quarta-feira, às 14h, no estádio Ahmad bin Ali, no Catar.

Os gols da partida foram marcados pelo zagueiro Léo Pereira e por Danilo, repetindo o gol feito na final da Libertadores, quando o rubro-negro venceu o Palmeiras.

O time carioca tomou as ações ofensivas desde o início da partida. A equipe egípcia tentava sair nos contra-ataques. Apesar do domínio, o rubro-negra criva poucas oportunidades de abrir o placar. Em uma delas, Cebolinha recebeu livre na área e teve finalização bloqueada pela defesa na pequena área.

Mas se no toque de bola não saiu o gol, a alternativa foi apostar na bola parada. Aos 23, Arrascaeta lançou na pequena área, Léo Pereira se desmarcou e cabeceou no canto para abrir o placar.

Depois do gol flamenguista, a equipe do Egito tentou reagir. Primeiro, com uma finalização perigosa de Ziko, dentro da área, e depois em lance cara a cara de Mayele com Rossi, mas o goleiro do time carioca fez uma grande defesa.

A pressão do Pyramids seguiu no começo da etapa final. No entanto, mais uma vez, o Flamengo apostou na bola aérea. Aos seis, Arrascaeta cruzou mais uma bola na área. Danilo subiu mais alto que todo mundo e marcou o segundo do Fla no Catar.