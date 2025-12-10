Camisa 10 marcou os gols flamenguistas contra os mexicanos. Adriano Fontes / Flamengo

O Flamengo está a um passo de enfrentar o PSG na grande final da Copa Intercontinental. A equipe carioca garantiu vaga na semi nesta quarta-feira (10) ao vencer o Cruz Azul, na estreia do torneio, por 2 a 1.

Assim como na temporada, o destaque do Rubro-Negro foi Arrascaeta, que marcou os dois gols na partida disputada no Catar. Agora, enfrentará na próxima fase o Pyramids FC, do Egito, no sábado (13), às 14h.

Como foi o jogo

O primeiro tempo foi marcado por erros dos dois lados. Saiu mais caro para o Cruz Azul: aos 14, Piovi errou feio, entregou para Arrascaeta na área, e o uruguaio driblou o goleiro para abrir o placar.

Mesmo em vantagem, o Flamengo não conseguiu controlar o jogo e deixou o rival crescer, especialmente pelo lado esquerdo com Rotondi. O empate veio aos 43, após nova falha, desta vez rubro-negra: Pulgar não conseguiu afastar, Carrascal rebateu mal e a bola sobrou para Jorge Sánchez, que, na entrada da área, acertou um belo chute de primeira, sem chances para Rossi.

Etapa complementar

No segundo tempo, seguiu o equilíbrio. Porém, foi beneficiado o time que teve maior afinco em busca da vitória. Aos 26 minutos, depois de muita pressão, o Flamengo chegou mais uma vez ao gol com Arrascaeta.

O camisa 10 recebeu ótimo passe de Cebolinha, invadiu a área e finalizou encobrindo o goleiro — Piovi tenta tirar, mas bola já havia passado da linha do gol, como bem indicou o árbitro em seu relógio.

Depois, visando o empate, o Cruz Azul avançou deixando espaços e por pouco o time de Filipe Luís não ampliou. Ao final, 2 a 1 e classificação para o Flamengo.