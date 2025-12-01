Flamengo terá 'maratona' de jogos até o fim da temporada 2025; confira lista de compromissos

Tetracampeão da Libertadores, o Flamengo ganhou, além da taça, o direito de disputar a Copa Intercontinental 2025, que era o antigo Mundial de Clubes. Com isso, o time de Filipe Luís pode ter um final de ano turbulento quando o assunto é calendário.

Depois de vencer o Palmeiras em Lima por 1 a 0 e se tornar o primeiro clube brasileiro quatro vezes campeão da competição mais importante da América, o time rubro-negro agora volta as atenções para outras dois torneios os quais tem boas chances de também sair vitorioso.

Pelo Brasileirão, o Flamengo ainda tem mais dois compromissos: contra o Ceará, pela penúltima rodada, na próxima quarta-feira (3). Filipe Luís não deve poupar os jogadores pois, em caso de vitória no Maracanã, pode se consagrar campeão do torneio nacional com uma vitória de antecedência. A distância atual para o Palmeiras, vice-líder, é de 5 pontos, e ambos têm 36 partidas disputadas.

Para ser campeão brasileiro, os comandados de Abel Ferreira fazem as contas e torcem para que o Flamengo não derrote nem o Ceará, nem o Mirassol, que é o último compromisso rubro-negro, no dia 7. A equipe alviverde também precisa fazer a sua parte e não deixar de somar pontos nestas duas rodadas que restam.

Mas, por mais encaminhado que esteja o título do Brasileirão, este não será o último objetivo da temporada. O Flamengo ainda disputa a Copa Intercontinental, direito conquistado após o duelo em Lima, no último sábado (29).

O antigo Mundial de Clubes será disputado no Catar, entre os dias 10 e 17 deste mês. Sendo assim, o Flamengo vai ter aproximadamente três dias entre o último compromisso do Brasileirão e o primeiro compromisso no Oriente Médio.

O primeiro jogo do Flamengo no Catar está agendado para o dia 10 de dezembro, às 14 horas (horário de Brasília). O adversário do chamado "Dérbi das Américas" será o mexicano Cruz Azul, que foi campeão da Concachampions, o torneio continental que envolve equipes da América do Norte, Central e Caribe.

Se quiser encarar o Paris Saint-Germain na grande final, o Flamengo ainda terá mais um compromisso pela frente. Precisa vencer o Cruz Azul para ter o direito de enfrentar o Pyramids, do Egito, na semifinal do torneio. A partida está marcada para o dia 13, também às 14 horas (horário de Brasília). O clube africano despachou, nas fases anteriores, o neozelandês Auckland City e o saudita Al-Ahli.

A grande final já conta com um time definido, o francês Paris Saint-Germain, campeão da Champions League. Os times do Velho Continente ganharam esse privilégio de ingressar na decisão diante da criação do novo Mundial de Clubes. Novamente na casa do Al-Rayyan, às 14h, o título estará em disputa no dia 17 de dezembro.

Vale ressaltar que a Copa Intercontinental, por mais reformulada que esteja por conta da criação do Mundial de Clubes, disputado pela primeira vez neste ano, continua tendo o mesmo peso mundial.

Confira o calendário de compromissos do Flamengo até o fim da temporada:

03/12 - Flamengo x Ceará (Brasileirão - 37ª rodada);

07/12 - Mirassol x Flamengo (Brasileirão - 38ª rodada);

10/12 - Cruz Azul x Flamengo (Copa Intercontinental - segunda fase);

13/12* - Flamengo x Pyramids (Copa Intercontinental - semifinal);

17/12** - Flamengo x Paris Saint-Germain (Copa Intercontinental - final);