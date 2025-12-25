Flamengo soma 1,6 mi de novos seguidores nas redes sociais e supera Inter Miami

O Flamengo viu explodir os ganhos de seguidores com redes sociais nas últimas semanas, que coincidiram com a fase final da Libertadores e a participação na Copa Intercontinental. O clube totalizou 1,6 milhão de novos fãs no Instagram e Tik Tok.

A maior representatividade veio na rede da Meta, com 1,2 milhões de novos fãs nos últimos 30 dias, sendo 102 mil somente durante 17 de dezembro, dia do jogo contra o PSG. São contabilizadas as páginas em diferentes idiomas. Já no Tik Tok, foram 400 mil novos seguidores durante o mesmo período.

A FlaTV também teve ganhos significativos, somando mais de 300 mil inscritos somente no mês de dezembro. Em número de views, os dados também explodiram e somam mais de 36 milhões de views nos últimos 30 dias. Todos esses dados são da Social Blade, portal que realiza métricas simultâneas de números envolvendo perfis nas redes sociais.

Para Reginaldo Diniz, CEO e sócio-fundador da End to End, empresa que atua no mercado esportivo, o reforço da tendência de hiper personalização nos conteúdos e nos consumidores vai ser uma tendência que o Flamengo potencializa com profissionalização da nova plataforma.

"Que já não consumimos mais TV como antigamente não é nenhuma novidade. Mas a chegada da Flamengo TV, com a entrada de nomes de peso, vai se tornar a 5° maior TV de clubes do mundo, com mais de 7 milhões de seguidores e uma potência em engajamento, com criação de conteúdo e atratividade para geração de novos negócios e receitas", diz.

Com 24,5 milhões de seguidores no Instagram, o Flamengo é o primeiro clube entre todos das Américas. Quem chega mais próximo é o Inter Miami, de Messi, com 18,2 milhões de seguidores, e o Corinthians, com 14,8 milhões. Na sequência, aparecem Boca Juniors (10,1 milhões), River Plate (9 milhões), Santos (7,9 milhões) e Palmeiras (7,4 milhões).

"É um momento crucial para o Flamengo ampliar presença digital em outras línguas, fazer uma leitura do crescimento de suas redes por território e, a partir deste dado, buscar uma forma de ampliar a internacionalização da marca também por meio das redes sociais", acrescenta Renê Salviano, CEO da Heatmap, agência especializada em patrocínios e ativações no esporte.

Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports e especialista em marketing esportivo, prevê que o clube possa se tornar referência global em comunicação. "O Flamengo realiza uma temporada fantástica em vários sentidos, incluindo a internacionalização da marca. Com dinheiro no caixa e um bom planejamento estratégico a longo prazo, farão com que o clube se posicione cada vez mais como uma referência a nível nacional e muito em breve, quem sabe, internacional", diz.

Só em 2025, o time carioca ganhou quase 3 milhões de novos fãs no Instagram; em dezembro de 2024, tinha 21,3 mi. O líder com mais seguidores no Instagram é o Real Madrid, com 180,1 milhões, seguido pelo Barcelona, com 145 milhões. O PSG vem em 3º, com 65,7 milhões.

"A performance dos clubes brasileiros despertou curiosidade internacional que se traduziu em dados concretos como o aumento nas buscas. Esse é um momento valioso para entender que a internacionalização de uma liga começa com bons resultados em campo, mas só se sustenta com estratégia de marca, presença digital e narrativa consistente para públicos de fora", avalia Ivan Martinho, professor de marketing esportivo pela ESPM.

Veja o Top 4 de clubes brasileiros com mais seguidores no Instagram:

Flamengo (36,5 milhões)

Corinthians (19 milhões)

Santos (18,1 milhões)