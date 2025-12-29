Imagem apareceu no carrossel de fotos do Flamengo. Reprodução / Flamengo

Uma imagem causou estranheza no post de renovação de contrato do técnico Filipe Luís com o Flamengo. A segunda das três fotos do carrossel era uma imagem do anúncio do volante Johnny, ex-Inter, como nova contratação do Atlético de Madrid, da Espanha.

A publicação rapidamente foi excluída das redes sociais do clube carioca. Neste momento, não existe negociação em andamento entre Flamengo e Johnny. O staff do jogador nega qualquer situação.

Recentemente, inclusive, Filipe Luís esteve no CT do Atlético de Madrid na Espanha e se encontrou com Johnny e outros jogadores do elenco espanhol. O técnico atuou pelos colchoneros entre as temporadas de 2010/2011 e 2018/2019.

O meio-campista chegou ao Atleti nesta temporada. Antes, defendeu o Bétis, também da Espanha, entre 2023 e 2025. Johnny foi formado nas categorias de base do Inter e foi um dos destaques da equipe que parou nas semifinais da Libertadores de 2023.