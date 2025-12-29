Esportes

"Bienvenido"
Notícia

Flamengo comete gafe e "anuncia" ex-Inter em post de renovação de contrato de Filipe Luís

Publicação foi tirada das redes sociais do clube carioca; staff de Johnny nega negociação com o Rubro-Negro

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS