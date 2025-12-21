Fiorentina vence seu primeiro jogo na temporada da Serie A

A torcida da Fiorentina teve que esperar até a décima sexta rodada para enfim comemorar a primeira vitória de seu time na temporada 2025-2026 da Serie A: o tradicionalíssimo clube toscano, lanterna da competição, goleou a Udinese por 5 a 1 neste domingo (21).
Depois de seis empates e nove derrotas, um técnico demitido e outro à beira da demissão, a 'Viola', com quase um século de história, finalmente conseguiu respirar aliviada antes do Natal.
A partida deste domingo começou bem para a Fiorentina, quando o goleiro da Udinese, Maduka Okoye, foi expulso logo aos 8 minutos por cometer uma falta em Moise Kean fora da área.
A Fiorentina abriu o placar aos 21 minutos com Rolando Mandragora e ampliou o antes do intervalo, com gols do islandês Albert Gudmundsson (42') e de Cher Ndour (45'+5').
No segundo tempo, dois gols de Kean (56' e 68') selaram a vitória. Entre esses gols de Kean, o francês Oumar Solet marcou o de honra da Udinese, aos 66 minutos de jogo.
Apesar desta vitória, a Fiorentina ainda se encontra em situação crítica: com 9 pontos, está a cinco pontos do 17º lugar, a primeira posição fora da zona de rebaixamento.
O triunfo parece oferecer um vislumbre de esperança para a permanência do técnico Paolo Vanoli, que substituiu Stefano Pioli no início de novembro. Uma derrota neste domingo teria tornado sua saída quase certa.
Já a Udinese permanece na décima primeira posição, sem conseguir diminuir a diferença em relação à zona de classificação para as competições europeias.
Nos outros jogos disputados neste domingo, o Torino (12º) se distanciou ainda mais da zona de rebaixamento com uma vitória por 1 a 0 fora de casa contra o Sassuolo (9º), graças a um gol de pênalti do croata Nikola Vlasic, enquanto Cagliari (15º) e Pisa (19º) empataram em 2 a 2.
Times da elite do futebol italiano adiaram seus jogos desta rodada para janeiro, já que estão na Arábia Saudita para disputar a Supercopa da Itália, cuja final entre Napoli e Bologna acontecerá na segunda-feira.
--- Jogos da 16ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:
- Sábado:
Lazio - Cremonese 0 - 0
Juventus - Roma 2 - 1
- Domingo:
Cagliari - Pisa 2 - 2
Sassuolo - Torino 0 - 1
Fiorentina - Udinese 5 - 1
Genoa - Atalanta
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Inter 33 15 11 0 4 34 14 20
2. Milan 32 15 9 5 1 24 13 11
3. Napoli 31 15 10 1 4 22 13 9
4. Roma 30 16 10 0 6 17 10 7
5. Juventus 29 16 8 5 3 21 15 6
6. Bologna 25 15 7 4 4 23 13 10
7. Como 24 15 6 6 3 19 12 7
8. Lazio 23 16 6 5 5 17 11 6
9. Sassuolo 21 16 6 3 7 21 20 1
10. Cremonese 21 16 5 6 5 18 18 0
11. Udinese 21 16 6 3 7 17 27 -10
12. Torino 20 16 5 5 6 16 26 -10
13. Atalanta 19 15 4 7 4 19 18 1
14. Lecce 16 15 4 4 7 11 19 -8
15. Cagliari 15 16 3 6 7 17 23 -6
16. Genoa 14 15 3 5 7 16 23 -7
17. Parma 14 15 3 5 7 10 18 -8
18. Hellas Verona 12 15 2 6 7 13 22 -9
19. Pisa 11 16 1 8 7 12 22 -10
20. Fiorentina 9 16 1 6 9 17 27 -10
* AFP