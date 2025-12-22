Final da Copa do Brasil entre Vasco e Corinthians bate recorde de renda em 2025

Corintianos lotaram seu espaço no Maracanã. Pablo PORCIUNCULA / AFP

O Corinthians venceu o Vasco por 2 a 1 neste domingo (21), no Maracanã, e conquistou a Copa do Brasil de 2025. A decisão entrou para a história não apenas pelo resultado em campo, mas também pelo impacto financeiro: o duelo registrou a maior renda do futebol brasileiro no ano, com bilheteria bruta de R$ 13,2 milhões.

O recorde anterior da temporada pertencia à Supercopa do Brasil, quando o Flamengo derrotou o Botafogo, com arrecadação de R$ 9,7 milhões. A final no Maracanã superou com folga essa marca, impulsionada pela alta procura por ingressos e pelo peso da decisão.

Com o resultado, o Corinthians garantiu mais um título nacional e assegurou vaga na próxima edição da Libertadores. Já o Vasco, apesar da derrota, encerrou a competição com a melhor campanha de sua história na Copa do Brasil, atrás apenas da sua conquista, em 2011.

No aspecto financeiro, o jogo consolidou o Maracanã como palco de grandes arrecadações, reforçando a tendência de finais em estádios de maior capacidade registrarem recordes de bilheteria. A marca de R$ 13,2 milhões passa a integrar o ranking histórico das maiores rendas do futebol brasileiro.