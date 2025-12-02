Fim de temporada do Palmeiras é o pior em 10 anos; veja números

Mesmo que vença Atlético-MG e Ceará, nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras terá o pior fim de temporada desde 2015. O time ainda termina está próximo de terminar 2025 sem nenhum título, algo inédito na Era Abel Ferreira.

Duas vitórias nos próximos jogos deixariam o Palmeiras com retrospecto de quatro vitórias, dois empates e quatro derrotas nas 10 últimas partidas - aproveitamento de 46,6%. Na última década, o percentual sempre esteve acima de 53%.

Em 2015, a reta final da temporada palmeirense foi de três vitórias, dois empates e cinco derrotas (36,6%). Em meio à série dos 10 últimos jogos, porém, o clube confirmou o título da Copa do Brasil.

O desempenho ruim contrasta com as cifras gastas para contratações em 2025. Foram 12 reforços, ao custo de R$ 700 milhões. Para Abel Ferreira, a temporada foi de reconstrução.

"Para ser muito sincero, depois de tantas saídas e mexidas que fizemos no elenco, que não é fácil, e você vê o quão duro é reconstruir. Não é só comprar jogadores caros. É preciso criar mentalidade vencedora, é preciso chegar para perder, criar casca", disse após a final da Libertadores.

"Tivemos lesões de jogadores importantes na nossa estrutura. No nosso goleiro, no nosso motor, que era o Lucas (Evangelista), tivemos duas saídas que tínhamos de fazer, tivemos infelizmente a lesão do jogador que mais produziu no ano passado no futebol brasileiro (Paulinho)", citou.

Agora, basta uma vitória do Flamengo (sobre Ceará ou Mirassol) para que os cariocas confirmem o título do Brasileirão. Assim, o Palmeiras teria um 2025 sem títulos, algo inédito desde que Abel Ferreira assumiu como técnico.

Em 2020, o português foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, título que repetiu em 2021. Já em 2022, vieram Paulistão, Brasileirão e Recopa.

Em 2023, o Palmeiras venceu o Paulistão, a Supercopa do Brasil e o Brasileirão. Já em 2024, o Estadual foi a única conquista.

TÍTULOS DE ABEL FERREIRA PELO PALMEIRAS

2020: Copa do Brasil e Libertadores

2021: Libertadores

2022: Recopa, Paulistão e Brasileirão

2023: Supercopa do Brasil, Paulistão e Brasileirão

2024: Paulistão

Neste ano, o time perdeu a final paulista para o Corinthians; a final sul-americana para o Flamengo e foi eliminado em Dérbis nas oitavas de final da Copa do Brasil. Abel Ferreira continuará no cargo, prestes a renovar o contrato que termina no fim deste ano.

"Acredito na palavra dele (sobre ficar), como ele acredita na minha. Meu desejo é que ele fique até dezembro de 2027, quando acaba meu mandato", disse Leila Pereira, ainda antes da decisão da Libertadores.

Na última década, apenas em 2017 e em 2019 a equipe não teve conquistas. Nesses anos, os aproveitamentos foram de 53,3% e 56,6%, respectivamente. O segundo percentual voltou a ser registrado em 2021 e em 2024, temporadas com títulos.