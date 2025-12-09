Filipe Luís, técnico do Fla, critica grama sintética e questiona cultura de estádio no Brasil

Na véspera da estreia do Flamengo na Copa Intercontinental, diante do Cruz Azul, no Catar, o técnico Filipe Luís usou a entrevista coletiva desta terça-feira para fazer alguns questionamentos sobre a cultura da torcida nos estádios e falar também de um tema que ganhou relevância nos últimos tempos: o uso crescente dos gramados sintéticos em jogos profissionais.

Com uma carreira construída com passagens por grandes clubes da Espanha, Holanda e Inglaterra, o ex-lateral-esquerdo defendeu a utilização da grama natural de uma maneira geral.

"Que campeonato da Europa tem seis clubes que vão jogar no campo sintético? Isso desvaloriza o produto, faz com que menos espectadores ao redor do mundo queiram assistir (aos jogos). Para a saúde dos atletas, o ideal é que eles joguem em gramados naturais de boa qualidade", afirmou.

Para reforçar a sua linha de pensamento, o treinador rubro-negro destacou a qualidade do campo da final da Libertadores e também dos estádios do Catar a fim de justificar a sua opinião.

"Na final da Libertadores, em Lima, uma cidade que quase não chove, talvez tenha sido o melhor gramado onde jogamos no ano. Aqui, não entrei no estádio ainda, mas tenho certeza que encontraremos um campo nas melhores condições".

Por fim, Filipe Luís cobrou algo nesse sentido para melhorar o "produto futebol". "Precisamos de investimento, padronização e cobrança para, a longo prazo, conseguir esse tipo de gramado", afirmou.

Além do gramado, o comandante rubro-negro criticou ainda algumas práticas que compõem a cultura do futebol nos estádios. "Temos que começar pelo básico. Porque ninguém respeita e canta o hino nacional antes dos jogos? Os torcedores dão risada, cantam outra música por cima. Ninguém respeita o minuto de silêncio", pontuou.