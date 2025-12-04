Filipe Luís se consagra como 'Rei do Brasil' e defende que 'passaporte não qualifica técnicos'

Filipe Luís chegou ao quinto título com o Flamengo em um ano no comando do time ao conquistar o Brasileirão na noite desta quarta-feira com a viótia de 1 a 0 sobre o Ceará. Ele iguala a marca de Jorge Jesus, técnico do clube entre 2019 e 2020.

Expoente em uma nova geração de treinadores, Filipe Luís defende que a qualidade dos técnicos não se define "pelo passaporte". O flamenguista elogia estrangeiros como o próprio Jesus, além de citar o rival Abel Ferreira e Artur Jorge, campeão com o Botafogo em 2024.

"Quem estuda, não tem passaporte. Se você estuda, você é capaz de aplicar esse conhecimento onde quer que você esteja. Neste ano, para mim, o melhor foi o Guanaes", afirmou o treinador flamenguista.

Ele destacou o trabalho do profissional à frente da equipe do interior de São Paulo que chega na última rodada da competição ocupando a quarta colocação com 66 pontos.

"É um trabalho autoral e difícil de copiar. O Mirassol joga muito. Tem Artur Jorge, Jorge Jesus, Abel Ferreira, o melhor de todos os tempos do Campeonato Brasileiro. Todos deixaram algo. Nós aprendemos", disse.

TÍTULOS DE FILIPE LUIS E DE JORGE JESUS PELO FLAMENGO

Filipe Luís

- Copa do Brasil (2024)

- Campeonato Carioca (2025)

- Supercopa do Brasil (2025)

- Copa Libertadores (2025)

- Campeonato Brasileiro (2025

Jorge Jesus

- Copa Libertadores (2019)

- Campeonato Brasileiro (2019)

- Supercopa do Brasil (2020)

- Recopa Sul-Americana (2020)

- Campeonato Carioca (2020)

Filipe Luís elogiou o elenco flamenguista, reiterando que ele também mudou em um ano como treinador profissional. "Eu mudei bastante (do ano passado para cá). Minha forma de agir com os jogadores no dia a dia. Mudaram os jogadores. Nesse caminho, existiram momentos de turbulência, quando os resultados ou o bom futebol não chegaram."

"Tenho um elenco que fez com que eu fosse campeão. Tentei dar tudo mastigado para eles, mas, dentro de campo, eles foram e são os melhores", concluiu o comandante.

Na imprensa internacional, Filipe Luís também foi elogiado. O As, da Espanha, o chamou de "Rei do Brasil" e destacou como o ex-lateral colocou ordem em um Flamengo que estava bagunçado.

"Uma equipe à deriva, um banco de reservas caótico com quatro técnicos em duas temporadas e inúmeras apostas fracassadas. A diretoria, liderada por José Boto, não hesitou em apostar em um novato, Filipe. Ele mostrou potencial nas categorias de base, mas superou todas as expectativas. Filipe é o 'Rei' do Brasil", escreveu o periódico.