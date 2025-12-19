Ferrari define data de lançamento do carro para 2026 e promete abordagem 'agressiva'

Com a temporada 2025 de Fórmula 1 já encerrada, a Ferrari já está com a cabeça no ano que vem. Fred Vasseur, chefe da equipe italiana, revelou que o novo carro que vai representar a escuderia nas pistas em 2026 já tem dia definido para ser lançado: 23 de janeiro.

O dirigente confirmou a data durante conferência de imprensa nesta sexta-feira e estabeleceu metas agressivas. O lançamento da Ferrari terá a presença dos pilotos Charles Leclerc e Lewis Hamilton, que darão aos novos carros um shakedown (treino curto e leve) após o evento.

"Seremos agressivos, com certeza, porque terminaremos a montagem do carro um dia antes do lançamento. Isso significa que finalizaremos o carro no dia 22. Isso é agressivo, mas acredito que todo mundo fará o mesmo", afirmou Vasseur.

De acordo com o site Motorsport, os lançamentos de carros para a nova era de regulamentos de 2026 estão começando mais cedo do que o normal por causa das demandas referentes à pré-temporada. Assim, o time italiano dará início à sua campanha apenas três dias antes do início dos testes privados, marcados para Barcelona.

Na conversa com os jornalistas, ele foi questionado sobre o nome do carro para esta nova etapa. Ele manteve o segredo e saiu pela tangente. "Isso fará parte do lançamento e vocês descobrirão um pouco mais tarde. Não quero estragar tudo".

A Ferrari quer mirar seus objetivos em um 2026 diferente depois de um ano difícil. Em 2025, a equipe não conquistou nenhuma vitória e terminou o Mundial de Construtores em quatro lugar, atrás da campeã McLaren (833 pontos), Mercedes (469), Red Bull (451). A equipe italiana contabilizou 398 pontos na tabela de classificação.