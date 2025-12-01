Felipe Anderson sofre entorse e desfalca o Palmeiras em duelo decisivo com o Atlético-MG

O Palmeiras informou que o meia Felipe Anderson sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo, diagnosticada após exames realizados nesta segunda-feira. A lesão ocorreu na final da Libertadores, no sábado, quando o jogador precisou ser substituído poucos minutos depois de entrar, após lance com Carrascal.

A reapresentação alviverde marcou o início da preparação para o duelo de quarta-feira, às 21h30, contra o Atlético-MG, na Arena MRV, em jogo atrasado da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os titulares da final fizeram trabalho regenerativo, enquanto os demais participaram de atividades técnicas em campo reduzido.

Com o problema físico de Felipe Anderson, a lista de desfalques aumenta para a partida em Belo Horizonte. Além do camisa 7, Abel Ferreira não terá os suspensos Giay, Aníbal Moreno e Facundo Torres.

O Palmeiras chega ao jogo como vice-líder do Brasileirão, com 70 pontos, cinco atrás do Flamengo. A equipe depende de uma vitória fora de casa para tentar levar a disputa do título para a última rodada.