Falcão, Suárez e outros craques: veja todos os jogadores de Inter e de Grêmio que já conquistaram a Bola de Ouro

Premiação ocorre desde 1970. Agência Com Z / Divulgação

Será realizado nesta segunda-feira (8) o Bola de Prata, tradicional evento realizado desde 1970 que premia os melhores do Brasileirão.

Grêmio e Inter não devem ter representantes sequer entre os vencedores da Bola de Prata, que premia os destaques de cada posição.

Neste ano, o prêmio de melhor da competição (Bola de Ouro) deve ficar nas mãos de Arrascaeta, do Flamengo. A seguir, veja todos os gremistas e colorados que já figuraram entre os melores do torneio.

Bolas de Ouro do Inter

Ao todo, jogadores e jogadoras do Inter acumulam 55 prêmios no Bola de Prata. No Bola de Ouro, o Inter teve:

Taffarel (1988)

Falcão (1978 e 1979*)

Figueroa (1976 e 1972)

*É, até hoje, a maior nota conquistada da história da premiação: 9.20.

Falcão levou 9.20 em 1979. Tude Munhoz / Agencia RBS

Bolas de Ouro do Grêmio

No Grêmio, jogadores acumulam 45 prêmios. Jamais houve uma premiação no feminino. No Bola de Ouro, o Grêmio teve:

Suárez (2023)

Lucas Leiva (2006)

Paulo Isidoro (1981)

Ancheta (1973)

Suárez foi o melhor em 2023. ESPN / Divulgação

Feminino

Em 2021, o Bola de Prata também começou a premiar as jogadoras e um treinador ou treinadora do Brasileirão Feminino em categorias nos mesmos moldes do masculino, diferentemente do que era feito nos anos anteriores, em que somente uma jogadora considerada destaque do campeonato recebia um prêmio. A dupla Gre-Nal nunca teve uma atleta premiada com a Bola de Ouro.