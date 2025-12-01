F1 se prepara para grande batalha final... desencadeada por um erro da McLaren

Lando Norris e Oscar Piastri, dois dos três candidatos ao título do Mundial de Fórmula 1, pagaram caro pelo erro estratégico cometido pela McLaren, que deu a Max Verstappen a chance de lutar por seu quinto campeonato consecutivo no próximo fim de semana, em Abu Dhabi.

Na noite de domingo, no paddock do circuito de Lusail, perto de Doha, os rostos abatidos da equipe McLaren contrastavam fortemente com as expressões de alegria do lado da Red Bull, a principal beneficiada pela "má decisão" tomada pela equipe britânica horas antes.

"É difícil de digerir", admitiu o australiano Piastri sob o brilho dos milhares de holofotes que iluminavam o circuito do Catar, após terminar em segundo lugar em uma corrida que acabou sendo vencida pelo holandês.

O chefe da McLaren, Zak Brown, comparou recentemente Verstappen a um monstro de filme de terror que retorna para assombrar a escuderia de Woking, algo que o holandês encarou com bom humor: "Podem me chamar de Chucky!", brincou com os repórteres, se referindo ao brinquedo assassino popularizado pela franquia de filmes de mesmo nome.

Porém, no domingo 'Mad Max' apenas capitalizou em cima de mais um erro da McLaren: uma decisão estratégica incompreensível que mudou um Grande Prêmio que a equipe britânica, com Piastri à frente, parecia ter sob controle.

Após uma batida na sétima volta entre Pierre Gasly (Alpine) e Nico Hülkenberg (Sauber) e a consequente entrada do safety car, a maioria dos carros parou nos boxes para realizar a troca de pneus. Mas a McLaren decidiu manter seus dois pilotos na pista.

Uma decisão estratégica que acabou custando caro para a escuderia, que já havia garantido o título de construtores e não pôde se beneficiar de uma "parada nos boxes gratuita" como as demais concorrentes.

Neste fim de semana, as equipes estrearam a regra que limita cada jogo de pneus a um máximo de 25 voltas por motivos de segurança, o que exigiu pelo menos duas paradas nos boxes, já que tiveram que completar 57 voltas no circuito catari.

- Erros se acumulam -

"Todos fizeram pit stops, o que acabou tornando nossa decisão de permanecer na pista um erro", admitiu o chefe da equipe, Andrea Stella, na noite de domingo.

"Entre o ritmo de Verstappen e o baixo desgaste dos pneus, essa decisão se mostrou muito prejudicial. Oscar estava claramente no controle da corrida e merecia vencer, e perdemos o pódio para Lando", que terminou em quarto, acrescentou.

Isso aconteceu apenas uma semana depois de os dois pilotos da McLaren terem sido desclassificados do Grande Prêmio de Las Vegas por irregularidades em seus carros, deixando Norris sem os pontos pelo segundo lugar e Piastri sem a pontuação pela quarta colocação.

"Durante uma temporada, podem existir diferentes fases", argumentou Stella, sem dar mais detalhes.

"O problema que tivemos em Las Vegas é muito, muito diferente do que tivemos aqui", se limitou a dizer.

- Sem ordens da equipe -

Os erros da McLaren 'ressuscitaram' Verstappen, que no final do verão boreal parecia fora da disputa pelo título.

Antes do Grande Prêmio da Itália, no primeiro fim de semana de setembro, o holandês estava a 104 pontos do então líder Piastri e 70 atrás de Norris.

A disputa pelo título parecia que seria uma batalha entre as duas McLarens, mas o piloto da Red Bull venceu cinco dos últimos oito GPs e chega a Abu Dhabi apenas 12 pontos atrás de Norris e 4 pontos à frente de Piastri, com 25 pontos atribuídos ao vencedor da última corrida.

Diante da ameaça de Max, resta saber como a McLaren reagirá, já que não parece que serão emitidas ordens de equipe favorecendo o piloto mais bem classificado.

"Daremos a Oscar e Lando a oportunidade de competir e perseguir suas aspirações", respondeu Stella.

O epílogo da temporada de 2025 poderá, no entanto, assemelhar-se bastante ao de 2007, quando a rivalidade entre Lewis Hamilton e Fernando Alonso, ambos da McLaren, que mesmo naquela época se recusava a estabelecer uma hierarquia entre seus pilotos, permitiu que Kimi Räikkönen (Ferrari), então terceiro no campeonato, conquistasse o título na última corrida do ano.