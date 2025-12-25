Ex-técnico da seleção brasileira de basquete, Cláudio Mortari morre aos 77 anos

São Paulo foi o último clube de Mortari (D). Igor Amorim / SPFC

O ex-técnico da seleção brasileira de basquete Cláudio Mortari faleceu nesta quinta-feira (25), aos 77 anos. A causa da morte não foi divulgada, mas ele vinha passando por problemas de saúde nos últimos meses.

Nascido em São Paulo, Mortari se dedicou ao basquete por mais de 40 anos. Depois de um breve período como jogador, estreou como técnico na base do Palmeiras em 1969.

Ao longo da carreira, também passou por Sírio, Bradesco, Corinthians, Flamengo e São Paulo. Em 1980, comandou a seleção brasileira nas Olimpíadas de Moscou.

Como técnico, Mortari foi cinco vezes campeão brasileiro, oito vezes campeão paulista, campeão carioca, tricampeão sul-americano de clubes campeões, campeão da Liga das Américas e da Copa Brasil Sul.

Sua maior conquista foi o Mundial de Clubes em 1979, com o Sírio. O time contava com nomes como Oscar Schmidt, Marcel de Souza e Eduardo Agra.