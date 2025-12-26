Ex-presidente ironiza Ferrari e aposta em título do Bologna antes de fim do jejum na F-1

Luca di Montezemolo, ex-mandatário da Ferrari, cutucou a escuderia pelo longo jejum vivido na Fórmula 1. A Ferrari não conquista o Mundial de Construtores desde a temporada de 2008.

No último título da escuderia, Luca di Montezemolo era o presidente da equipe. O time era chefiado por Stefano Domenicali, e os pilotos eram Felipe Massa e Kimi Räikkönen.

Montezemolo criticou os atuais bastidores da Ferrari. O ex-dirigente ironizou o clima visto na equipe de Maranello, dizendo que é mais fácil o Bologna, seu time de coração, ganhar o Campeonato Italiano do que a

"Quem vai vencer primeiro: o Bologna conquistar o Scudetto ou a Ferrari ganhar o Mundial de Fórmula 1? Com o clima que se vive em Maranello, o Bologna chega antes...", afirmou Montezemolo ao jornalista Leo Turrini.

Na temporada de 2025 da Fórmula 1, a Ferrari ficou na quarta posição do Mundial de Construtores. O campeonato foi vencido pela McLaren. A Mercedes terminou em segundo, e a Red Bull na terceira colocação.