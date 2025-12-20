Ex-parceiro e rival de João Fonseca são os finalistas do ATP Next Gen

Tien (E) e Blockx (D), os finalistas em Jedá. Corinne Dubreuil / Divulgação/ATP Tour

O estadunidense Learner Tien e o belga Alexander Blockx são os finalistas do ATP Next Gen, que está sendo disputado em Jedá, na Arábia Saudita. O torneio reúne os oito melhores jogadores da categoria sub-20 na temporada e não conta pontos para o ranking mundial.

Cabeça de chave número 1 e vice-campeão em 2024, quando perdeu para o brasileiro João Fonseca, Tien chega à decisão com uma derrota em quatro jogos.

Neste sábado (20), na semifinal, o 28º do ranking mundial eliminou o compatriota Nishesh Basavareddy (167º) por 3 sets a 0, parciais de 4/2, 4/1 e 4/3 (7/3), em jogo que teve uma hora e 12 minutos.

Blockx, que foi parceiro de João Fonseca na conquista do vice-campeonato de duplas do Australian Open Júnior de 2023, segue com 100% de aproveitamento.

O belga, que é o 116º do mundo, venceu a semifinal diante do norueguês Nicolai Budkov Kjær (136º) por 4/3 (7/4), 4/3 (10/8) e 4/2, após uma hora e 23 minutos de jogo.